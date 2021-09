Die Lage an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien spitzt sich zu. Am Montagmorgen wurden zwei Panzerfahrzeuge der serbischen Armee zwei Kilometer entfernt vom Grenzort Jarinje gesichtet. Das berichtete das staatliche serbische Fernsehen RTS.

Der Anlass ist die Blockade zweier Grenzübergänge zwischen den beiden Ländern, die am Montag in die zweite Woche gegangen ist. Die Kosovo-Serben protestieren gegen eine neue Verordnung der Regierung in Prishtina, der zufolge im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen.

Die Maßnahme betrifft mehrere tausend Kosovo-Serben in der serbischen Enklave um die Stadt Kosovska Mitrovica im Nordkosovo, die häufig immer noch Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen benutzen. Sie gilt aber auch für Reisende aus Serbien. Sie müssen an der Grenze ihre serbischen gegen provisorische kosovarische Kennzeichen umtauschen.