Spannungen zwischen Kosovo und Serbien wegen Kfz-Kennzeichen-Regel

Austausch an der Grenze

Tatsächlich erkennt Serbien die vom Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung von 2008 eingeführten Kfz-Kennzeichen nicht an. Reisende in Fahrzeugen mit diesen Kennzeichen müssen sie bei der Einreise nach Serbien an den Grenzübergängen gegen provisorische serbische Kennzeichen austauschen.

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo gehörte bis 1999 zu Serbien. Nach einem bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner hatte die NATO den serbischen Staat mit Luftangriffen zum Rückzug gezwungen. Von 1999 bis 2008 hatte die UN-Verwaltung Unmik die Provinz regiert. Serbien erkennt die von den Kosovaren ausgerufene Unabhängigkeit nicht an.