Deutsche Grüne im EU-Parlament: "Will Serbien tatsächlich in die EU?

Fünf Abgeordnete des EU-Parlaments aus den Reihen der deutschen Grünen haben sich am Dienstag an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gewandt. In ihrem Schreiben thematisieren sie chinesische Waffenlieferungen an Serbien, die enge Beziehung zwischen den beiden Ländern und stellen die Frage: "Ist die Regierung in Belgrad tatsächlich an einem EU-Beitritt interessiert?" Die bereits 2019 vereinbarte Militärlieferung aus China war am 9. April in Belgrad eingetroffen. Es handelte sich um sechs Transportflugzeuge des Raketensystems der Luftverteidigungsdivision. Berichte zufolge beinhalte die chinesische Militärlieferung ein Boden-Luft-Raketensystem, das mit dem amerikanischen Patriot-System vergleichbar ist.

"Die strategische Entscheidung, dieses System zu kaufen und inmitten der schwersten Sicherheitskrise in Europa zu liefern, wirft sehr wichtige und ernsthafte Fragen darüber auf, ob Serbien wirklich eine politische EU-Integration will. Zudem stellt sich die Frage, für welche militärische Zwecke Serbien ein solches System braucht - nachdem es geografisch von EU- und NATO-Staaten umgeben ist", heißt es in dem Schreiben der EU-Parlamentsabgeordneten, in das der TV-Sender N1 Einsicht hatte. Unterschrieben wurde dies von Reinhard Bütikofer, Viola von Cramon-Taubadel, Romeo Franz, Thomas Waitz und Tineke Strik.