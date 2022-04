Serbien erhält Luftabwehrsystem von China

Chinesischen Militärmaschinen am Himmel über der Türkei und Bulgarien sorgten am Samstag und am Sonntag bei Flugbeobachter für Aufsehen. Das Ziel der jeweils sechs Y-20-Flugzeuge: der Flughafen in Belgrad. An Bord der Maschinen: die ersten Teile des chinesischen Flugabwehrsystems FK-3.

2019 hat Serbien den Kauf der chinesischen Boden-Luft-Raketen abgeschlossen, 2020 wurde er öffentlich bekannt. Serbien ist das erste europäische Land, das das chinesische Flugabwehrsystem gekauft hat. Bei dem FK-3 handelt es sich um die abgespeckte Exportversion des HQ-22-Systems, das 2017 von den chinesischen Streitkräften in Betrieb genommen wurde. Das System zur Abwehr von Flugzeugen, Raketen und Drohnen basiert angeblich auf dem russischen S-300.