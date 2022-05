Shitstorm für EU-Ratspräsident Michel nach Ćevapčići-Foto mit Vučić

"Volles Engagement"

Charles Michel weilte dieser Tage in Serbien. In einer Pressekonferenz sagte Michel, er sei nach Belgrad gekommen, um sein "volles Engagement für die serbischen Verhandlungen" zu bekräftigen, und kündigte an, dass im Juni ein Treffen mit den Leadern der Westbalkan-Staaten stattfinden werde.

Vučić erklärte nach Gesprächen mit Michel, dass der Präsident des Europäischen Rates "auf sehr starke Art und Weise" die Erwartung und den Wunsch zum Ausdruck gebracht habe, Serbien möge sich den Sanktionen gegen die Russische Föderation anschließen.

Am Freitag setzt Michel seine Balkan-Tournee fort. In Bosnien-Herzegowina trifft er sich mit der Staatsspitze, mit der er über die zuletzt umstrittene Sicherung der Mittel für die anstehenden Wahlen diskutieren will.