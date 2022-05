Unerwünscht: Ein iranischer Öltanker irrt im kroatischen Meer herum

Hin und her

Das Öl soll laut kroatischen Medien am 2. April in den Tanker geladen worden sein. Die Reise von Malaysia aus nach Krk dauerte etwas mehr als einen Monat. Als "ARC1" versuchte, in dem kleinen Ort Omišalj anzulegen, schickte eine amerikanische Organisation namens "United Against Nuclear Iran" mehrere Protestbriefe, und zwar an den Hafen von der nächstgelegenen Stadt Rijeka, an das führende kroatische Erdöltransportunternehmen JANAF sowie an die in Rijeka ansässige internationale Versand- und Frachtagentur Capris.

Darauf fuhr der Tanker sofort wieder ab. Anschließend hält er sich im Ionischen Meer, um am 10. Mai wieder in Krk zu landen. Dort allerdings nicht am Terminal, sondern am Ankerplatz für Tanker, wo er sich gerade noch befindet.