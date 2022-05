Balkan-Medien: "Totales Chaos - leere Supermarkt-Regale in Österreich"

"TOTALES CHAOS: In Wien gibt es kein Sonnenblumenöl, Butter, Mehl ..." Als ob die Schlagzeile in dem serbischen Boulevardblatt Alo!, das doch eher mit Vorsicht zu genießen wäre, nicht schon ein gewisses Unbehagen auslösen würde, titelte auch die seriöse Tageszeitung am Dienstag: "Immer mehr leere Regale in Österreich". Wie es so üblich ist, verbreitete sich die Meldung der in der bosnischen Serbenrepublik RS ansässigen Nachrichtenagentur SRNA wie ein Strohfeuer und erreichte alle Ecken und Enden des Bosnisch/Kroatisch/Serbisch sprechenden Raums.

Kein Wunder, dass so manch besorgte Tante bzw. Onkel bzw. Großmutter am Balkan zum Telefon griff, um sich bei der Familie in Österreich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. So musste etwa die Kollegin vom Standard Olivera Stajić Supermärkten ihres Vertrauens besuchen, um in der Heimat ihrer Eltern für Entwarnung zu sorgen.