Bombendrohungen an serbischen Schulen reißen nicht ab

Diese ganze Schulwoche steht in Serbien im Zeichen von Angst. Nachdem am Montag 224 Schulen in der Hauptstadt Belgrad Bombenmeldungen erhalten hatten, läuteten auch am Freitagmorgen in mehreren Städten die Alarmglocken. Aus dem Bildungsministerium wurde bestätigt, dass zahlreiche Volks- und Mittelschulen E-Mails bekamen, in denen behauptet werde, dass auf ihrem Gelände Bomben platziert seien.

Entsprechende Drohungen kamen an die E-Mail-Adressen von 134 Volksschulen in der zweitgrößten Landesstadt Novi Sad sowie in Pirot, Niš, Ruma und vielen weiteren kleineren Orten. Das Innenministerium wurde umgehend informiert, worauf Sondertruppen der Polizei in die Schulen geschickt wurden, um sie durchzusuchen.



Bis zum Ende der Untersuchungen soll der Unterricht online stattfinden, erst danach kann der Präsenzunterricht erneut aufgenommen werden.