Vučić: "Lebensmittel gehen uns aus, müssen schauen, wie wir überleben"

"Was auch immer auf der Welt passieren sollte, die Serbe werden deswegen nicht hungern müssen". Dieses Versprechen gab Aleksandar Vučić vor nicht einmal zwei Monaten ab. Er appellierte an seine Landsleute: "Fallt nicht auf Tricks, Provokationen, Unsinn herein… Es wird genug Essen, Benzin und alles geben, was wir brauchen, denn dafür hat ein seriöser serbischer Staat gesorgt."

Mitte Mai schlägt der kürzliche in seinem Amt bestätigte Vučić ganz andere Töne an und spricht plötzlich von einem Überlebenskampf. Das serbische Staatsoberhaupt hegt derzeit starke Zweifel daran, dass sein Land für die Krisenzeiten gewappnet sei und bereitet die Landsleute schon jetzt auf einen extrem harten Winter vor.

"Der kommende Winter wird der härteste in der Geschichte der letzten 70 Jahre. Das Problem ist, dass niemand auf den anderen hören will, es sei denn, es handelt sich um Lobgesänge. Lebensmittelknappheit wird es sicher geben. Es gibt zwar genug Energietreibstoffe, aufgrund der verrückten Politik auf allen Seiten werden diese aber nicht verfügbar sein", sagte Vučić vor wenigen Tagen. Sollte sein Land nicht an genug Treibstoff, Kohle und Gas herankommen, werde man überlegen müssen, wie man überleben kann.