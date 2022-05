Jugoslawien-Kriege als Ouvertüre in den Ukraine-Krieg

Wenig überraschend kommen darin NATO, die EU oder schlichtweg der gesamte Westen ihr Fett ab. "Gerade jetzt, nachdem sich der Balkan etwas beruhigt und seine Streitigkeiten auf die Nebenbühne verlegt hatte, brach dies in der Ukraine aus. Und wenn sich jemand fragt, warum der Westen diesen Krieg in Jugoslawien gebraucht hat - denn einen Krieg hätte es bei uns gar nicht gegeben, hätte der Westen ihn nicht erzwungen - so gibt uns die Ukraine die Antwort. Unser 'kleiner' Krieg war wegen dieses Großen in der Ukraine nötig, zu dem es nicht gekommen wäre, hätte der Westen eine aggressive Erweiterung der NATO nicht gefördert. Unabhängig davon, wie es in der Ukraine ausgeht, gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass dies das Ende und nicht die Einführung in einen noch größeren Krieg ist - basierend auf Präzedenzfällen, die sowohl auf dem Balkan als auch in der Ukraine geschaffen wurden", lässt Karadžić bereits in der Einleitung erahnen, in welche Richtung seine Kolumne (oder doch Gastkommentar?) gehen wird.

Der Mann, der vor dem Einstieg in die Politik als Psychiater gearbeitet hat, glaubt, dass die moderne Welt ausschließlich auf Konflikte und Herrschaft setzt. Ein Problem sei für den Westen und die NATO der Warschauer Pakt und die Auflösung der Sowjetunion gewesen, denn plötzlich wären diese Mächte ohne Gegner dagestanden.