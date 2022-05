Kevin Spacey sorgt mit umstrittenem Film für Unruhe am Balkan

Am 14. Mai wird Kroatien seines ersten Präsidenten gedenken. An diesem Tag wäre der 1999 verstorbene Franjo Tuđman 100 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren wurde ein Dokudrama namens "Bilo jednom u Hrvatskoj" ("Es war einmal in Kroatien") gedreht. Die erstmalige Aufführung ging am Mittwoch in Zagreb über die Bühne. Ein Mann, der die Aufmerksamkeit des weltweiten Publikums auf den Film ziehen soll, fehlte bei der Premiere - Kevin Spacey.

Der einst begehrte Hollywood-Star ist seit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung, die im Rahmen der #MeToo-Debatte vor fünf Jahren gegen ihn erhoben worden waren, von der Bildfläche verschwunden. Zuletzt werkte der 62-Jährige aber wieder an einigen Projekten, obwohl ihm damals viele das Ende seiner Karriere prophezeit hatten. Vergangenes Jahr drehte er nach einigen Aufträgen in Europa sogar in den USA - und eben auf dem kroatischen Boden.