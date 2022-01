Kevin Spacey nach Skandal wieder vor der Kamera: Kritik an neuer Filmrolle

Mittlerweile scheint der in Ungnade gefallene Mime an einem Karriere-Comeback zu feilen. Bereits 2021 wurde ihm im Drama "L'uomo che disegnò Dio" die Hauptrolle zuteil. Aktuell hat der 62-Jährige zwei neue Projekte am Start. Das Drama "Gore" von Regisseur Michael Hoffman ist bereits abgedreht. Die Produktion des Streifens "Peter Five Eight", über dessen Inhalt noch keine offiziellen Details bekannt sind, findet sich ebenfalls in der Endphase. Für den Film von Michael Zaiko Hall drehte Spacey erstmals wieder in seiner Heimat USA.