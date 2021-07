"American Beauty"-Star Mena Suvari spricht über jahrelangen sexuellen Missbrauch

Schauspielerin Mena Suvari sorgt mit einem schockierenden Geständnis für Schlagzeilen: In ihrer Autobiografie "The Great Peace: A Memoir" behauptet die heute 42-Jährige, als junges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Mit zwölf Jahren sei sie erstmals vergewaltigt worden und danach "Opfer von wiederholtem sexuellen Missbrauch" gewesen.

Mena Suvari wurde jahrelang sexuell missbraucht

In ihrem Buch enthüllt Suvari, die in den 90ern mit den Filmen "American Pie" und "American Beauty" Bekanntheit erlangte, dass sie von einem Freund eines ihrer älteren Brüder, den sie als "KJ" bezeichnet, vergewaltigt wurde. Sie habe verzweifelt versucht, ihn aufzuhalten. Er habe sie aber unter Druck gesetzt, Sex mit ihm zu haben, obwohl sie ihm mitgeteilt habe: "Nein, ich will das nicht tun."

Der vermeintliche Täter habe sie daraufhin in einem Zimmer in seinem Familienhaus vergewaltigt. "Ein Teil von mir ist an diesem Tag gestorben. Er benutzte mich, hatte Spaß mit mir und entsorgte mich dann. Er nannte mich eine Hure", beschreibt die Schauspielerin die schlimme Erfahrung. Doch es sei nicht bei einer Vergewaltigung geblieben. "Zwischen dem Alter von 12 und 20 Jahren war ich das Opfer von wiederholtem sexuellen Missbrauch", behauptet Suvari in ihren Memoiren.