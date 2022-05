Bombenmeldungen in 97 Schulen in Belgrad

Kritik an den zuständigen Behörden

Für die große Aufregung hat ein E-Mail gesorgt, das Schulen in der Früh erhielten. So eines liegt der Redaktion der Tageszeitung Danas vor. "AUF DEM GEBIET DER SCHULE WURDE EINE GROSSE MENGE VON SPRENGSTOFFEN PLATZIERT. Ein seltsames Gefühl der Ruhe, als würden wir auf einen normalen Tag warten, die gleiche Routine wie immer. Wir hassen uns selbst, aber wir wollen jeden verletzen, der sich uns in den Weg stellt. Das Gefühl, dass alles um einen herum ein Traum ist, lässt nicht nach. Wir sehen keinen Grund, etwas anderes zu schreiben. Am Ende können wir sagen, dass wir nicht die Ersten und bei weitem nicht die Letzten sind", heißt es darin. Nach dem Absender fahndet nun eine Spezialeinheit des Innenministeriums.

Dieses war in letzter Zeit häufiger mit Bombenmeldungen konfrontiert, was für Sorgenfalten bei vielen Eltern sorgt. "Es ist eine Schande, dass der Staat monatelang nicht imstande ist, die Täter zu fassen. Eines Tages wird es keine Falschmeldung sein, irgendwo wird wirklich etwas explodieren und wir werden uns fragen, wie das passieren konnte und anderen die Schuld geben. Es gibt auch keinen Evakuierungsplan oder dieser wird nicht eingehalten. Die Kinder werden im Hof versammelt. Sollte tatsächlich etwas hochgehen, können sie durch sekundäre Projektile, platzendes Glas oder Beton verletzt werden", kritisiert ein Vater, der Danas über die Bombenmeldung an der Schule seines Kindes informiert hat.