Vučić verhandelte mit Putin: "Serbien wird günstigsten Gaspreis in Europa haben"

Friedensabkommen soll auf dem Tisch liegen

Ein Thema, um das es im Telefonat zweier Präsidenten ging, sei auch die Lage in der Ukraine gewesen. Vučić habe Putin die Haltung Serbiens mitgeteilt haben. Dieses wünsche sich so bald wie nur möglich den Frieden in der Ukraine.

"Er (Putin, Anm.) sagte mir, dass es eine Vereinbarung gibt, die Russland vorliege. Ein Abkommen liebt in Moskau, Kiew und in anderen Zentren des Westens auf dem Tisch", sagte Vučić und fügte hinzu, dass er über einige Elemente dieses Abkommens Bescheid wisse. Allerdings sei Serbien ein "zu kleines Land, um diese Probleme zu lösen", also hoffe er, dass der Frieden bald hergestellt wird".