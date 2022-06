London: Ukraine startet Gegenangriff in Sjewjerodonezk

Russische Truppen sollen Ostteil der Stadt kontrollieren

Der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gaidai, erklärte am Sonntag, der Sturm der russischen Einheiten auf Sjewjerodonezk halte an. Das russische Militär kontrolliere den Ostteil der Stadt. Bei den Angriffen am Samstag seien Teile der Asot-Chemiefabrik beschädigt worden.