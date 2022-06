Klitschko: Mehrere Explosionen in ukrainischer Hauptstadt Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Sonntag von mehreren Explosionen erschüttert worden. "Mehrere Explosionen in den Stadtbezirken Darnyzky und Dniprowsky", teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Messengerdienst Telegram mit. "Die Rettungsdienste sind dabei zu löschen." Ein Augenzeuge berichtet Reuters, es sei nach den Explosionen auch Rauch in der Stadt zu sehen. Zuvor waren in weiten Teilen der Ukraine, auch in der Region Kiew, Luftschutzsirenen zu hören.

Seit Beginn des Kriegs am 24. Februar habe Russland bereits mehr als 2.500 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, klagte Präsident Wolodimir Selenskij in seiner Videoansprache am Samstag in Kiew. "Unsere Helden halten die Stellung und tun alles, um dem Feind maximale Verluste zu verursachen." Mit Blick auf den Schwerpunkt der Kämpfe im Donbass in der Ostukraine meinte der Staatschef, es werde der Tag kommen, an dem Russland das Gebiet in Ruhe lassen werde. Dafür sei nur der Befehl eines Menschen entscheidend, sagte er, ohne Kremlchef Wladimir Putin in Moskau beim Namen zu nennen.