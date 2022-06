Nehammer unterstützt Macron-Vorschlag für Gemeinschaft mit Ukraine

In der Diskussion über den Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine gebe es derzeit "kein homogenes Stimmungsbild innerhalb der Regierungschefs in der EU", argumentierte Nehammer weiter. "Akzeptiert" sei, dass man jedenfalls auch über Moldau sprechen muss, betonte der Kanzler. Dieses Land leiste nämlich nicht nur "Unglaubliches" auf humanitärem Gebiet, sondern sei auch "extrem abhängig, wenn die russische Seite Druck aufbaut", verwies Nehammer etwa auf die Abhängigkeit von russischem Gas. "Wenn es um die Ukraine geht, muss man auch Moldau mitdenken", so der Kanzler, der am Rande des EVP-Kongresses die moldauische Präsidentin Maia Sandu getroffen hatte.

Nehammer brach zugleich eine Lanze für die ebenfalls in die EU strebenden Länder des Westbalkans. Diese würden der Diskussion über die Ukraine "sehr genau zuhören". Wenn man der Ukraine mit dem EU-Kandidatenstatus eine "Hoffnungsperspektive" gebe, weil dieser faktisch ohnehin nichts ändere, "aber beim Westbalkan zögert und zaudert, dann versteht das der Westbalkan nicht". Schließlich hätten die dortigen Staaten schon viele Bedingungen für die EU-Annäherung erfüllt. "Da gibt es viel Engagement, wir müssen das ernst nehmen."