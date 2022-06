Kurz' Aussagen zur Ukraine sorgen für Verwunderung

Interpretierungsbedürftige Aussagen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gegenüber dem Schweizer Boulevardblatt Blick zur Lage in der Ukraine, wonach noch jeder Krieg irgendwann mit Verhandlungen geendet habe, sorgten am Samstag für Verwunderung vor allem in den sozialen Medien. Militär-Analyst Gerald Karner stellte auf Twitter simpel fest: "Wenn man einen eingebildeten Ungebildeten die Welt erklären lässt. Der Zweite Weltkrieg endete mit einer bedingungslosen Kapitulation." Die Krone Online titelte mit "Historischer Holler",

"Eine einfache Lösung gibt es nicht"

"Eine einfache Lösung gibt es nicht. Die Situation ist viel zu verfahren", hatte Kurz in dem Interview u.a. gesagt. "Doch die gute Nachricht: Noch jeder Krieg hat irgendwann mit Verhandlungen geendet", so der frühere Kanzler. Das wollten etliche Beobachter des politischen Geschehens nicht so stehen lassen. Die Schriftstellerin Julya Rabinowich twitterte, "mit Hitler wurde ja vorzüglich verhandelt!" NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter zwitscherte ebenfalls: "Man kann erst jetzt draufkommen, dass Kurz ungebildet ist. Konnte aber auch schon früher auffallen."