Was der Krieg in Europa verändert hat

In der Reihe der Bremser beim EU-Kurs gegen den Kreml steht damit Ungarn derzeit ganz alleine da.

Und mit massivem Imageverlust hat auch Deutschlands Kanzler Olaf Scholz zu kämpfen. „Seine Reputation hat in den vergangenen Wochen schwer gelitten“, sagt Camino Mortera-Martinez. Die Leiterin des Brüssel-Büros des Think Tanks Centre for European Reform (CER) kritisiert „das Zweifeln und Schwanken innerhalb der deutschen Regierung, sei es beim Gas-Embargo, sei es bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Das hat Berlins politisches Kapital in der EU erodieren lassen.“

Als den einflussreichsten Politiker in der EU sieht die Europa-Expertin daher „Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seine Ideen sind nicht immer umsetzbar, aber wenigstens wagt er es, sie auf den Tisch zu legen.“