Ukraine-Krieg: Westen sucht nach Exit-Szenario

Wenige Tage vor Kissinger hatte die New York Times in einem Leitartikel die fehlende Strategie der USA als wichtigstem Verbündeten der Ukraine beklagt. Es sei unrealistisch, dass die Ukraine alle seit 2014 verlorenen Gebiete zurückerobern könne, auch mit noch so großer Unterstützung, schrieb das sonst klar aufseiten Kiews stehende Blatt. Jede weitere Waffenlieferung sei nicht nur teuer und vor den Wählern auf Dauer nicht vertretbar, sondern verlängere nur den Krieg und das Leid der Menschen.

Zudem steige das Risiko, selbst ins Visier Wladimir Putins zu geraten oder diesen in die Defensive zu drängen. Was zum Einsatz nuklearer oder chemischer Waffen führen könnte.