Lage im Osten für Ukraine "extrem schlecht" + Moskau verteilt Pässe in besetzten Gebieten

Die Regierung in Moskau arbeitet dem Außenministerium zufolge an Maßnahmen gegen englischsprachige Medien in Russland als Reaktion auf "unfreundliche Handlungen" anderer Staaten gegenüber russischen Medien. Dies kündigte Sprecherin Maria Sacharowa an. Details bleiben zunächst offen. Den von Italien ausgearbeiteten Friedensplan für die Ukraine wies das russische Außenamt zurück und bezeichnete ihn als "Fantasterei".

"Man kann nicht mit der einen Hand die Ukraine mit Waffen beliefern und mit der anderen Hand Pläne für eine friedliche Lösung der Situation vorlegen", fügte Sacharowa hinzu. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio hatte den Plan vergangene Woche in groben Zügen vorgestellt und bei einem Besuch in New York mit dem Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, erörtert. Das russische Präsidialamt hingegen hatte am Dienstag erklärt, es habe die Initiative noch nicht gesehen, hoffe aber, sie auf diplomatischem Weg zu erhalten.