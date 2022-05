Krieg bringt Öl- und Gaskonzernen bis zu 1.600 Milliarden zusätzlich

In Österreich wird noch geprüft. Deutschlands Finanzminister Christian Lindner wehrte dagegen am Dienstag in Brüssel klar ab: „Der Fiskus kennt keine ,Übergewinne’, er kennt nur Gewinne – und diese werden ohnehin besteuert.“

Die hohen Profite der Energiekonzerne werden auch dem österreichischen Staat mehr Einnahmen bringen: Allein der Verbund-Konzern dürfte heuer nicht viel weniger als eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben überweisen.

Gegner der Sondersteuer führen ins Feld: Gerade diese zusätzlichen Einnahmen müssten nun dafür verwendet werden, zweckgebunden in erneuerbare Energie zu investieren. Dies habe langfristig mehr Sinn als kurzfristige Hilfen.