Streit im Sicherheitsrat: USA beschuldigen Russland ukrainische Zivilisten in Lager verschleppt zu haben

Kreml-Chef Wladimir Putin dĂŒrfte bei der schwedischen Parlamentswahl am Sonntag durch die Finger schauen. Trotz hoher Energiepreise will keine Partei an den Russland-Sanktionen rĂŒtteln. "Es gibt totale UnterstĂŒtzung fĂŒr die Ukraine in der politischen Debatte in Schweden", betonte der Stockholmer Außenpolitik-Experte Patrik Oksanen in einem Online-GesprĂ€ch mit österreichischen Journalisten. Niemand rĂŒttle an den Sanktionen, weil dies im Wahlkampf "ein schwerer Fehltritt" wĂ€re.

"Es gibt niemanden, der sagt, dass uns die Sanktionen hĂ€rter treffen als Russland. Wenn das jemand tĂ€te, wĂŒrde ihm das im Wahlkampf massiv schaden", sagte der Journalist und Verteidigungswissenschafter. "Schweden steht fest hinter dem Sanktionsregime."

Dieser Konsens umfasst auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die vor einem historischen Wahlerfolg stehen und den rechten Oppositionsparteien an die Macht verhelfen wollen. Gerade weil Russland in den nordischen LĂ€ndern ein "sensibles Thema" sei, scheuten die Schwedendemokraten auf EU-Ebene die Zusammenarbeit mit russlandfreundlichen rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ oder der Lega, erlĂ€uterte die Politikwissenschafterin Anne-Cathrine Jungar in dem vom Forum Journalismus und Medien (Fjum) und der EU-Kommission veranstalteten GesprĂ€ch.

"Die Schwedendemokraten haben verstanden, dass es in der schwedischen Öffentlichkeit nicht gut ist, pro-russisch zu sein", so Oksanen. Dazu komme, dass mit so einer Haltung keine Zusammenarbeit mit den traditionellen schwedischen Rechtsparteien möglich wĂ€re, die stark westorientiert und langjĂ€hrige BefĂŒrworter einer NATO-Mitgliedschaft sind. Die Frage des NATO-Beitritts spiele im Wahlkampf keine Rolle mehr. "Diese Frage wurde im FrĂŒhjahr gelöst", sagte Oksanen. Auch die Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf das NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts werde lagerĂŒbergreifend unterstĂŒtzt.