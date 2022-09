Scholz: "Kommen wahrscheinlich durch den Winter"

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass Deutschland auch ohne russische Gaslieferungen im Winter genug Energie haben wird. "Selbst wenn es ganz eng wird, kommen wir wahrscheinlich durch den Winter", sagte Scholz in einem B├╝rgerdialog in Essen am Donnerstag. Er verwies darauf, dass man mit der F├╝llung der Gasspeicher und dem Bau von LNG-Terminals fr├╝hzeitig Vorsorge getroffen habe.

Wenn Russland nicht mehr liefere, werde man zudem mehr Gas etwa aus Norwegen und den Niederlanden bekommen. Gazprom hat die ohnehin reduzierte Lieferung von Gas durch die Nord Stream 1-Pipeline derzeit wieder unterbrochen. Der Kanzler betonte erneut, dass er sich f├╝r den Bau einer Gaspipeline von Spanien durch Frankreich einsetze. Andernfalls k├Ânne man in Spanien angelandetes Fl├╝ssiggas auch ├╝ber Italien ins europ├Ąische Gasnetz einspeisen.

Scholz lehnte umgekehrt ab, dass Deutschland von sich aus die Gasimporte aus Russland einstellt. "Wir m├╝ssen es uns nicht unn├Âtig schwer machen", sagte er. Aber gleichzeitig arbeite die Regierung konsequent daran, jede Abh├Ąngigkeit zu verringern. Er verwies darauf, dass die Gaspreise bereits gesunken seien, nachdem die Bundesregierung betont habe, dass man im Winter auch Gas aus dem Gasspeicher nutzen werde. Deren F├╝llstand in Deutschland betrug am Dienstag 84,03 Prozent.