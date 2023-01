CIA-Chef besuchte Selenskij in Kiew + USA sagen Kiew Milliarden-Militärhilfe zu

Polen hat Aussagen Außenminister Alexander Schallenbergs in Bezug auf Russland scharf verurteilt und sich hinter die Russland-Sanktionen gestellt. Schallenberg hatte am Montag die Ausladung Russlands von einem OSZE-Treffen in Polen kritisiert. Laut einer Meldung der polnischen Nachrichtenagentur PAP wies Vizeaußenminister Pawel Jablonski gestern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Kritik als "absurd" zurück.

Schallenberg hatte am Montag in Paris in Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dafür plädiert, gegenüber Moskau "Augenmaß" zu bewahren. "Die OSZE ist eine der wenigen verbliebenen Plattformen, auf denen russische Diplomaten sitzen und sich unsere Argumente, unsere scharfe Kritik am russischen Angriffskrieg anhören müssen", so der Außenminister. Er sprach sich auch gegen ein generelles Visaverbot für russische Staatsbürger aus.

Die Äußerungen des österreichischen Außenministers zeigten, dass "dass eine pro-russische Haltung in vielen Ländern Europas immer noch sehr stark ist und manchmal bis in die höchsten Regierungsebenen reicht", reagierte Jablonski darauf. Wenn jemand sage, dass die Sanktionen zu hart seien oder dass Polen den russischen Außenminister "eigentlich ein Kollaborateur bei diesen Verbrechen", für die der russische Regierungsapparat verantwortlich sei - einreisen lassen sollte, "dann sind dies völlig inakzeptable Dinge in der Familie zivilisierter Länder, die von den Prinzipien des Völkerrechts geleitet werden", sagte er.