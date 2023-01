Raketenangriff in Dnipro "bestätigt EU in Entschlossenheit", Ukraine zu helfen

Der Raketeneinschlag in einem Wohnhaus in der zentralukrainischen Großstadt Dnipro steht aus Sicht der EU für russische Barbarei und Brutalität. Russland zeige mit seinem wahllosen brutalen Raketenterror weiterhin sein unmenschliches Gesicht, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag in Brüssel.

Aktionen wie in der Stadt Dnipro seien Kriegsverbrechen und sofort einzustellen.