Selenskij dementiert Einnahme Soledars + Kampfjets aus dem Westen?

Die gemeinsamen Milit√§r√ľbungen von Russland und Belarus sollen nach Darstellung des Au√üenministeriums in Moskau eine Eskalation der Lage verhindern. Potenzielle Gegner sollten abgeschreckt und von Provokationen abgehalten werden, teilte ein Vertreter des Ministeriums am Freitag in Moskau mit. Duma-Pr√§sident Wjatscheslaw Wolodin schlug indes vor, Verm√∂gen von Russen zu beschlagnahmen, die die Streitkr√§fte des Landes diskreditieren und den Krieg in der Ukraine ablehnen. Die bisherigen Ma√ünahmen wie Geldstrafen in solchen F√§llen seien nicht streng genug, sagte der Pr√§sident des Unterhauses des Parlamentes. Wolodin ist ein enger Verb√ľndeter des russischen Pr√§sidenten Wladimir Putin, der den so bezeichneten milit√§rischen Sondereinsatz angeordnet hat. Russland k√∂nnte au√üerdem laut einem hochrangigen Politiker bereits in diesem Fr√ľhling die Altersgrenze f√ľr die Einberufung anheben. Dies sei Teil der Pl√§ne Moskaus, die Zahl der russischen Truppen um 30 Prozent zu erh√∂hen. Russland und Belarus haben in j√ľngerer Zeit mehrere Milit√§r√ľbungen abgehalten. Russland hat Belarus als Sprungbrett f√ľr seine am 24. Februar 2022 begonnene Invasion der Ukraine genutzt. Belarus grenzt an beide L√§nder. Die Stationierung einer gemeinsamen Einheit in Belarus im Oktober hat die Bef√ľrchtung gen√§hrt, Russland k√∂nnte sich auf eine neue Offensive gegen die Ukraine von Belarus aus in diesem Jahr vorbereiten.