Kampf um jedes Haus und jeden Tunnel in Salzstadt Soledar im Osten

Machtkampf hinter den Kulissen

Die widersprüchlichen Aussagen aus Moskau über die tatsächliche Lage in Soledar und Bachmut deuten auch auf einen Machtkampf im Kreml hin. Wladimir Putin hat erst gestern wieder einmal den Kommandanten für den Krieg in der Ukraine ausgetauscht. Der als brutaler Scharmacher bekannte Sergej Surowikin musste abtreten, Russlands Generalstabschef Walerij Gerassimov übernimmt zwischenzeitlich auch die Führung des Krieges. Putin, so spekulieren Kreml-Beobachter, wolle damit auch den Chef der Wagner-Gruppe, Jewgenij Prigoschin, in die Schranken weisen. Prigoschin, dessen massiv verstärktes Söldnerheer inzwischen den Großteil der russischen Operationen in der Ukraine dominiert, hatte ja vor zwei Tagen die Einnahme von Soledar für sich und Wagner beansprucht.