EU-Kommission will heute Kandidatenstatus empfehlen + Nehammer stellte Bedingungen

Die EU muss in SchlĂŒsselfragen einheitlich handeln, vor allem in Sachen der russischen Aggression gegen die Ukraine und der Energiesicherheit. Auch sollte die EU der Ukraine den Kandidatenstatus gewĂ€hren, betonten die PrĂ€sidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, und der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Donnerstag in Prag. Tschechien ĂŒbernimmt mit Juli fĂŒr ein halbes Jahr den EU-Ratsvositz. Der tschechische Premier stellte einer von Metsola geleiteten Parlamentsdelegation die PrioritĂ€ten des Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr vor. Tschechien ĂŒbernehme den Vorsitz in einer "Zeit von extremen Herausforderungen", so Fiala. Er Ă€ußerte den Wunsch, dass sich der Herbst-Gipfel der EU mit dem Wiederaufbau der Ukraine befasse und der ukrainische StaatsprĂ€sident Wolodymyr Selenskyj persönlich daran teilnehme, wenn es die Situation erlaube. Metsola betonte, sie werde auf dem EU-Gipfel nĂ€chste Woche "im Namen der beispiellosen Einheit des Europaparlaments" vortragen, dass man die GewĂ€hrung des Kandidatenstatus der Ukraine unterstĂŒtze. Auf den tschechischen EU-Vorsitz werde es dann ankommen, den Plan des Wiederaufbaus des Landes zu sichern. Auf keinen Fall könne man zulassen, dass irgendeine "KriegsmĂŒdigkeit" ĂŒberwiege, so Metsola, laut der auch "schwere und komplizierte Entscheidungen" der EU in Sachen der Energiesicherheit bevorstehen.