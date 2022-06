Putin wirft Westen bei Wirtschaftsforum in Petersburg Fehler vor

Trotz beispielloser westlicher Sanktionen gegen Russland sieht Wladimir Putin die Rohstoffgroßmacht auf einem Erfolgskurs. Die 2020er-Jahre sollten zu einer Zeit der "Festigung der wirtschaftlichen Souveränität für Russland" werden, schrieb der Kremlchef am Freitag in einem Grußwort an die Teilnehmer des 25. Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Wegen eines Hackerangriffs auf das Forum verzögerte sich die für 13 Uhr geplante Rede Putins um eine Stunde.

Es habe eine Cyberattacke auf das Einlasssystem gegeben, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, genauer gesagt eine sogenannte "Denial-of-Service"-Attacke auf des Akkreditierungssystem. Bei dieser Art von Hackerangriffen wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen kann.

In seiner Rede will der russische Präsident vorab veröffentlichten Informationen zufolge erklären, wie es in Russland angesichts der Sanktionen des Westens weitergehen soll.