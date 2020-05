USA verbieten Einreise aus Brasilien, 41 Tote womöglich durch Champions-League-Spiel

Angesichts der starken Zunahme von Coronavirus-Infektionen geraten die Krankenhäuser in Chile an ihre Grenzen. "Wir sind sehr nah am Limit, weil wir einen großen Anstieg hatten", sagte Präsident Sebastian Pinera der chilenischen Zeitung La Tercera zufolge bei der Einweihung einer provisorischen Klinik in Santiago de Chile am Sonntag.

Die Zahl der Corona-Infizierten in dem südamerikanischen Land stieg in den vergangenen Tagen stark und liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums mittlerweile bei knapp 70.000, 718 Patienten starben im Zusammenhang mit dem Virus. Der Großraum Santiago, in dem etwa acht Millionen Menschen - gut 40 Prozent der Gesamtbevölkerung Chiles - leben, steht unter Quarantäne.