Italiens Regierung fürchtet soziale Revolten wegen Corona-Krise

Die italienische Regierung will 60.000 „zivile Assistenten“ mit der Aufgabe einsetzen, die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen in der „Phase zwei“ zu kontrollieren. Eine Jobmöglichkeit für alle, denen gerade ihr Leben weggebrochen ist. So sollen zu „zivilen Assistenten“ freiwillige Arbeitslose sowie Bezieher von Grundeinkommen und anderen Stützungsmaßnahmen aufrücken. Das jedenfalls kündigte Regionenminister Francesco Boccia an.

150.000 Antikörpertests

Es besteht zumindest die Hoffnung, dass schon viele Italiener durch Antikörper einen gewissen Schutz vor Corona haben. Um das zu klären, begann das Land am Montag mit einer groß angelegten Studie. Mit Hilfe des Roten Kreuz sind Antikörper-Tests bei 150.000 Personen in 2.000 Gemeinden geplant. Die Teilnahme ist freiwillig.

Impfstoff-Test

Und in einem Krankenhaus in Rom werden Freiwillige für einen Impfstoff-Test gesucht. Ein römisches Unternehmen hat ein Serum entwickelt. Wenn sich Freiwillige gefunden haben, soll in einem eigenen Trakt eines Spitals die Impfstudie erfolgen.