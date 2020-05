EU-Corona-Rettungsschirm: Hilfe ohne Rückzahlung?

Es bräuchte noch mehr Geld

Deutschland und Frankreich sind wieder Musterknaben. Sie schlagen einen Wiederaufbauplan von 500 Mrd. Euro vor. Und ob es Kredite oder Zuschüsse sein sollen, streiten jetzt die anderen. Vier kleine Länder basteln an Bedingungen und ziehen sich den Zorn Italiens zu. Das ist alles nicht meine Perspektive. Erstens ist der Plan nicht groß. 500 Mrd. Euro sind weniger als ein halbes Prozent der Wirtschaftsleistung; wenn die Umsetzung drei Jahre braucht dann ist das noch weniger.

Mehr wäre es, wenn es nur Italien bekäme, und für die Anfangskosten von Reformen genützt würde. Klima, Bekämpfung von Ungleichheit, neue Firmen im Süden. Ob Kredite oder Zuschüsse verblasst in dieser Sicht. Wenn damit noch heuer Solartankstellen, Gebäudeisolierung, Müllbeseitigung begonnen, Subventionen für landwirtschaftliche Latifundien und Öl gestrichen wird, kann man das Geld schenken. Oder zinsfrei auf 80 Jahre vergeben, was dasselbe ist.

Und 2.000 Milliarden Euro –wie es das EU-Parlament will - wären besser als 500 Milliarden. Der Punkt ist also: Wie schafft man, dass Länder – und das gilt auch für Frankreich und Belgien – das Geld in der Krise nutzen, um das zu erledigen was sie immer versäumt haben?

Reformieren, Subventionen für düngemittelintensive Landwirtschaft und Transport streichen, und gesünderes Leben, Chancengerechtigkeit und Digitalisierung stärken. Dazu braucht es Richtlinien, die alle akzeptieren. Mit dem Green Deal wurde ein Beginn gemacht, ihn jetzt aufzuschieben wie Merkel und Macron das ihrer Wirtschaftslobby heimlich oder offen versprechen, steigert die Zahl der Klimatoten, die schon heute viel höher ist als die Verkehrstoten. Wer soll kontrollieren, dass Zuschüsse nicht verschwendet werden und in Korruptionskanäle fließt?

Das Europäische Semester wäre eine Chance, eine Expertenkommission beim europäischen Parlament ein zweite, eine dritte wäre eine gemischte Kommission z. B. Italiener plus Landsleute, die im Ausland andere Regeln gelernt haben. Auch der Wiederaufbauplan nach dem Zweiten Weltkrieg, von dem ja der Name kopiert wurde, hatte diese Mischung von nationaler und internationaler Kontrolle (teils in Paris – teils durch eine nationale Expertenkommission).

Die Finanzierung des Wiederaufbaufonds durch von allen Europäern garantierte Kredite ist jedenfalls ein Fortschritt. Sie gleicht einen Nachteil Europas gegen die USA aus. Europa zahlt heute oft höhere Zinsen für durchschnittlich niedrigere Schulden; Rohstoffe werden in Dollar notiert und machen diesen zur Leitwährung. Fließt das gemeinsam aufgenommen Geld in Reformen und werden alte Privilegien entsorgt, dann können es nicht rückzahlbare Zuschüsse sein.

Aber die Rute im Fenster, dass es zurückgezahlt werden muss, wenn Geld für alte Privilegien verschwendet, statt in die Zukunft investiert wird, sollte bleiben. Wenn Geldbeschaffung endlich gemeinsam, dann für Investitionen in gemeinsame Ziele. Reformen sind die Währung in der zurückgezahlt wird. So kommt Europa gestärkt aus der Krise.

Karl Aiginger ist Ökonom und Leiter der Querdenkerplattform Wien Europa, WU-Wien. Er leitete bis 2016 das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.