Mysteriöse Kinder-Erkrankung in den USA; Ö: Heuer wird wieder mehr gepfuscht

Bei der Einteilung des schulischen Schichtbetriebs ab 18. Mai gilt eine Höchstgrenze von 18 Schülern pro Gruppe. Alle größeren Klassen müssen geteilt werden, heißt es in einem Erlass des Bildungsministeriums. Turnen bleibt wie angekündigt grundsätzlich gestrichen, Musik kann doch durchgeführt werden - allerdings ohne Singen. Sitzenbleiben an Volksschulen soll in Ausnahmefällen doch möglich sein.

Im Regelfall müssen alle Klassen in zwei gleich große Gruppen geteilt werden - "es sei denn, die maximale Gesamtschüler/innenanzahl von 15 bis 18 wird in einer Klasse nicht überschritten und die bestehenden Hygienebestimmungen lassen sich einhalten" (also etwa der Ein-Meter-Abstand zwischen den Tischen). Das Ministerium empfiehlt den Schulen dabei das "Drei plus zwei Tage"-Modell - also drei Tage Unterricht für die eine Gruppe und zwei Tage für die andere, in der Woche darauf umgekehrt. Schulautonom sind aber auch andere Modelle möglich - allerdings "in Abstimmung zwischen Schulaufsicht und Schulleitung".

