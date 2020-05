Deutsche Liga bekommt grünes Licht: Geisterspiele noch im Mai

Die deutsche Fußball-Bundesliga wird noch im Mai wieder loslegen und ihre Saison mit Spielen ohne Publikum weiterführen. Der Bund hat dem Profifußball die Zustimmung für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Coronakrise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga gegeben.

Es sei wichtig, dem Profisport "insgesamt eine Perspektive zu geben, auch dort geht es um wirtschaftliche Fragen", sagte der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin wenige Stunden vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Regierungschefs der Länder. "Aber mein Eindruck ist, auch viele Millionen Fans in Deutschland fragen natürlich, wann es dort wieder losgehen kann", ergänzte Spahn.

Guter Kompromiss

Es folgte eine Abstimmung ohne Gegenstimme. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hält den Kompromiss für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison frühenstens ab 15. Mai für „mehr als vertretbar“ und hat die Beteiligten zur Vernunft aufgerufen. „Ich kann nur appellieren: Es sollten auch Spieler, die sich unvernünftig verhalten, mit Konsequenzen rechnen müssen. Es war von dem einen Spieler von Hertha BSC schon ein schweres Eigentor“, sagte Söder nach dem Politikgipfel der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in Berlin. Es hätten sich „alle an die Hygienemaßnahmen zu halten“, stellte Söder klar.

Merkel lockerer als Anschober

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Merkel mit den Regierungschefs der Länder am heutigen Mittwoch. Der Zankapfel in Österreich - muss die gesamte Mannschaft nach einem positiven Test in Quarantäne? - ist in Deutschland mit einer weniger stregen Regelung abgesegnet werden. Die deutsche Politik rückte von der zunächst geplanten Forderung einer zweiwöchigen Quarantäne für die Vereine ab.