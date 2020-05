Kalou & Co.: Die Corona-Sünder in der Welt des Fußballs

JÉRÔME BOATENG

Der 31 Jahre alte Weltmeister von 2014 entfernte sich trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen von seinem Wohnort München. Der Deutsche war zu seinem Sohn gefahren. „Ihm ging es gesundheitlich nicht gut. Wenn ein Sohn seinen Vater ruft, dann fahre ich natürlich noch los, egal zu welcher Uhrzeit!“, hatte Boateng erklärt.

Vom FC Bayern gab es eine Geldstrafe. „Für ihn nehme ich jede Strafe in Kauf, das ist schließlich mein Sohn. Ich möchte den Vater sehen, der in so einem Moment nicht losfährt, um an der Seite seines vierjährigen Sohnes zu sein. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig“, hatte der Innenverteidiger betont.