Bier hat Vorrang: Bayerns Gastgärten öffnen Mitte Mai

„Die Hygienekonzepte werden eine sportliche Sache werden“, sagte der CSU-Politiker. Am Pfingstwochenende - ab 30. Mai, also mit Beginn der Pfingstferien in Bayern - können auch Hotels und Betreiber von Ferienwohnungen wieder Urlauber beherbergen. Von Reisen ins Ausland rate er ab. „Jetzt sind alle da, jetzt können auch alle mal da bleiben“, sagte Söder unter Verweis auf die aufwendigen Rückholaktionen für deutsche Urlauber in der Viruskrise.

In den vergangenen Wochen war die Landesregierung aus der Gastronomie und dem Handel zunehmend unter Druck geraten. „Wir gehen jetzt einen ganz großen Schritt zur Normalität in der Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Einem Drittel der Gastronomen drohe sonst das wirtschaftliche Aus. Söder warb aber für einen weiterhin vorsichtigen Kurs, obwohl die Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie „eindeutig sichtbar“ seien. Er hoffe, dass andere Bundesländer dies als Blaupause für ähnliche Regeln verwenden.