"Asylantenvirus": Scharfe Kritik an Nepp

"Spätestens jetzt ist klar, dass die steigenden Coronavirus-Zahlen in Wien nur auf die Asylwerber zurückzuführen sind. Man muss daher zum jetzigen Zeitpunkt in der Bundeshauptstadt fast schon von einem Asylantenvirus sprechen", tat Nepp in seiner Aussendung zu den Testungen in dem Asylwerber-Quartier in Wien-Erdberg kund.

Diese hatten ergeben, dass insgesamt 26 Personen - vier davon Betreuer - infiziert waren.