Nach Umzug-Fiasko: Alle Personen aus Wiener Asylheim getestet

Nach der nicht ganz friktionsfreien Evakuierung des Asylwerber-Quartiers Wien-Erdberg am 1. Mai sind nun die Testungen aller Bewohner und Mitarbeiter abgeschlossen. Das Ergebnis: Bei insgesamt 26 Personen - vier davon Betreuer - wurde das Coronavirus nachgewiesen, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, am Montag der APA. 357 Befunde wurden insgesamt erstellt.

Das Gebäude hatte am Freitag evakuiert werden müssen, nachdem nach einer ersten Testtranche 15 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten waren und der Standort für eine längerfristige Quarantäne nicht geeignet war. Daraufhin wurde ein flächendeckendes Screening angekündigt, das nun abgeschlossen ist.

Das Heim selbst wurde am Wochenende außerdem vollständig desinfiziert. "Für uns ist das Haus aus hygienischer Sicht wieder bezugsfertig", so Huber.

Tomaten mit Speck für Muslime

Das wird aber frühestens in knapp zwei Wochen passieren. Denn so lange müssen die Bewohner in Quarantäne bleiben. Während Familien in das ehemalige Krankenhaus Floridsdorf, das die Stadt zur Corona-Unterkunft umfunktioniert hat, gebracht wurden, wurde der Großteil der Personen - rund 300 - in das Betreuungszentrum Messe Wien überstellt.

Unsensibel, unvorbereitet, chaotisch - so beschrieb Zivildiener und Neos-Kandidat Karim Rihan die Zustände im Corona-Lazarett in der Messe Wien gegenüber dem KURIER am Sonntag. Er sprach von Fluchtversuchen. Besonders heikel: Muslime sollten mit Schweinefleisch - konkret Tomaten mit Speck - vorköstigt werden. Das sorgte für Aufregung.