Prognose: Heuer wird wieder mehr gepfuscht

Traditionell ist der Anteil an der Schattenwirtschaft in Österreich besonders im Sektor Baugewerbe und Handwerksbetriebe (samt Reparaturen) hoch. Daran werde sich auch durch die Viruskrise nichts Grundlegendes ändern, so Schneider. Es könne aber sein, dass die Schwarzarbeit im Dienstleistungsbereich zunehme, der stark von der Coronakrise getroffen wurde.