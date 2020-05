Arbeitslosigkeit: "Müssen mit weiterem Anstieg im Winter rechnen"

Mehr Arbeitslosengeld, ja/nein?

Eine intensive politische Debatte wogt aktuell darüber, ob Arbeitslose mehr Geld erhalten sollten, um die Nachfrage zu stützen.

Die sogenannte Nettoersatzrate - also jener Anteil am Durchschnittsgehalt des vorangegangenen Jahres, den ein Arbeitsloser erhält - betrage in Österreich je nach Einkommenshöhe zwischen 56 und 80 Prozent, sagte Buchinger. Damit sei diese in Österreich im internationalen Vergleich tatsächlich vergleichsweise gering.

"Frage an die Politiker"

Allerdings habe es bereits erste Maßnahmen gegen eine drohende Armutskrise gegeben: Die Notstandshilfe wurde von zuvor 92 auf nunmehr 100 Prozent des Arbeitslosengeldes angehoben. Für die Frage, ob auch Arbeitslose mehr Geld erhalten sollten, sei er aber die falsche Ansprechperson, so Buchinger: "Das ist eine Frage an die Politiker."