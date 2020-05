Er pfeift auf Corona: Weißrusslands Präsident lädt zu Militärparade

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) kritisierte die Pläne für die Parade. "Wir sind sehr besorgt über mögliche negative Auswirkungen bei so einer Massenveranstaltung. Hier werden wahrscheinlich besonders alte Menschen teilnehmen", sagte der in Minsk stationierte WHO-Vertreter. Die Veranstaltung könnte für sie gefährlich werden.

Lukaschenko hat die Pandemie immer wieder als "Psychose" heruntergespielt, obwohl die Infektionen auch in dem osteuropäischen Land massiv steigen. Nach offiziellen Angaben haben sich bereits rund 18.350 Menschen dort angesteckt. In dem Land zwischen Russland und Polen wird weiter in für Zuschauer geöffneten Stadien Liga-Fußball gespielt, was für internationale Kritik sorgte.

In Moskau wurde die groß geplante Parade mit Tausenden Teilnehmern und Staatsgästen zum 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben. Es soll jedoch eine Flugshow geben. In Russland gibt es bereits mehr als 155.000 Corona-Fälle. Experten gehen von einer großen Dunkelziffer aus.