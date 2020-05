Heimholung wird rund 10 Millionen Euro kosten: Wer zahlt dafür?

Es war die größte Heimholaktion aller Zeiten. Das Außenministerium in Wien führte in Kooperation mit Austrian Airlines, Lauda Motion und Level insgesamt 39 Notflüge aus 29 Ländern durch. 7.500 Österreicher wurden etwa aus Südafrika, Argentinien oder sogar dem fernen Neuseeland nach Hause geholt. Weitere 840 Österreicher kamen mit Notflügen anderer EU-Staaten nach Hause. Ebenso wurden EU-Ausländer mit der AUA nach Österreich und dann in ihre Heimat gebracht.

Wie stets bei solchen Transporten (etwa auch nach dem Tsunami in Südostasien 2004) wird in sozialen Medien heftig diskutiert: Was kostet das alles? Und vor allem: Wer soll das alles bezahlen? Ist der Staat in der Pflicht, seine Bürger heimzuholen? Oder soll das komplett von den Urlaubern bezahlt werden? Die Diskussionen darüber werden oft verbittert geführt.