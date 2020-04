Das Reisegefühl beschränkt mir keiner

Und weil die Urlaubsplanung derzeit besonders für Familien eine große Herausforderung ist, hat mich selbst die Geschichte an meine bisher einzige Kreuzerfahrung erinnert, die ich vor einigen Jahren mit meinem damals 3-jährigen Sohn unternommen habe. Ich erinnerte mich an jenes Abendessen an Deck, wo dieser Valentin im Golf von Saint-Tropez seinen ersten Hummer gegessen hat (wenn ich so nachdenke: auch seinen bislang letzten), was heißt gegessen: Der junge Spross biss ohne verkorkste Scheu hinein wie in ein Fischstäbchen. Auch in die Sojabohnen, die ihm der mitgereiste Heinzopa damals per Stäbchen in den Mund geschoben hat.

Hummer auf dem Schiff

Ich lernte damals, dass Kinder sich sehr überraschend an Dingen erfreuen können, die wir alternden Reisenden schon vergessen haben, oder sie irgendwann ad acta gelegt haben und nicht mehr probieren. Das wiederum könnte Eltern eine Inspiration für die Planung dieses Reisejahres mit dem Nachwuchs sein: etwas versuchen, das wir unter anderen Umständen nicht versucht hätten. Durchaus in der Nähe. Das Reisen vor der eigenen Haustüre, die Vermessung der Umwelt.

Es muss nicht immer Hummer sein, und nicht immer das Ende der Welt. Wenn wir reisen, ohne anzukommen, dann finden wir auch heuer einen guten Ort für uns, ganz unerwartet.

