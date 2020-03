Darf man sich aus der Krise wegträumen? Man muss sogar!

Aber jetzt ist eben einmal alles anders. Jetzt müssen wir uns in Geduld und Gelassenheit üben, nicht leicht bei all der Ohnmacht, die uns das Virus um die Ohren gefetzt hat.

Italien? Pfuibäh!

Für eine Publikation, die ihren Leserinnen und Lesern Woche für Woche vom schönen Reisen und guten Essen erzählt, wirft diese kollektive Ohnmacht laufend neue Fragen auf: Können und sollen wir Ihnen in dieser Zeit jene Orte zeigen, die wir alle aktuell nicht erreichen werden? Dürfen wir über jene kulinarischen Freuden reden, an die wir jetzt nicht unbedingt kommen? Ein Beispiel: Wir wollten Ihnen in dieser Ausgabe ursprünglich von den wunderbaren und unbekannten Seiten Cortina d’Ampezzos berichten. In dem italienischen Traditionsskiort hätte eigentlich am kommenden Wochenende das Ski-Weltcupfinale steigen sollen, nächstes Jahr ist dort die Ski-WM und in sechs Jahren ein Teil der Olympischen Spiele.