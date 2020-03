Südfrankreich: Mit dem Esel in den Cevennen wandern

Die Cevennen sind der südliche Ausläufer des französischen Zentralmassivs, rund fünfzig Kilometer nordwestlich der Stadt Nîmes. Es ist ein karger Mittelgebirgslandstrich aus Schiefer und Granit, mit mageren Böden, karstigen Kalkplateaus, Heide-Hochebenen, tiefen Schluchten, endlosen Hügelketten und dichten Wäldern. Dieser am dünnsten besiedelte Landstrich der Grand Nation wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen und alternativ. Hier ist alles grün – auch die Bevölkerung in ihrer Denkweise. Selten erlebt man so viele beseelte Aussteiger, Öko-Freaks und Weltverbesserer – im positivsten Sinn. Hier würde es Greta definitiv gefallen.

Die einstige Armut ist heute der große Schatz: Die Cévenols fristeten ihr Dasein mittels Wanderweidewirtschaft, Anbau von Esskastanien und Seidenraupenzucht. Tiefpunkt der Geschichte waren die sogenannten Kamisardenkriege im 17. und 18. Jahrhundert, die sich aus dem Aufstand der bäuerlichen Kamisarden (Cevennen-Hugenotten) gegen Protestantenverfolgungen und Zwangskatholisierung entwickelten. Die entbehrungsreiche Vergangenheit ist eindrucksvoll im Musée du Désert in Mialet sowie im Maison Rouge – Musée des Vallées Cévenoles in St. Jean du Gard dokumentiert.

In den 1970ern wandte sich das Blatt und die Einwohnerzahl stieg langsam: Aussteiger und reizüberflutete Großstädter entdecken die Schönheit der unberührten Natur – und die allerorts leer stehenden Gehöfte aus Granitstein mit Schieferdächern betteln quasi um eine neue Bestimmung im Zeichen des sanften Tourismus.