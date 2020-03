Was die Seychellen so besonders macht

In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele seltene Tiere und Pflanzen wie auf den 115 Seychelleninseln im Indischen Ozean. „Das liegt daran, dass der Archipel bis 1770 völlig unbewohnt war und bewahren konnte, was im Konkurrenzkampf der Evolution auf dem Festland schon lange untergegangen war“, erklärt Michael. So ist ein Spaziergang durch das Vallée de Mai, das 1983 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, auch heute noch wie eine Reise in eine ferne Vergangenheit. Die riesigen Blätter der Seychellenpalme formen ein immergrünes Dach und tauchen den Wald in ein mystisches Dämmerlicht. Zwei schwarze Papageien, die nur dort leben, wo es die Coco de Mer gibt, trällern um die Wette. Manchmal hört man das Geschrei eines Dickschnabelbülbüls, manchmal das Geräusch einer fallenden Kokosnuss. Man würde sich nicht wundern, wenn im Dickicht des Dschungels plötzlich ein Dinosaurier auftaucht.

Wenn man es genau nimmt, sind die Seychellen ein einziges Naturwunder. Alles, was woanders nur kümmerlich wächst, scheint auf den Seychellen üppig zu gedeihen. So überrascht es nicht, dass auch die heimischen Schildkröten Giganten sind. Vor allem auf der Insel Curieuse schleppen sich die mächtigen Panzertiere gemütlich schmatzend durch Dickicht und Sand. Die ehemalige Leprainsel steht heute unter Naturschutz und ist Heimat für rund 300 Aldabra-Riesenschildkröten. Ursprünglich stammen sie vom Aldabra-Atoll, das ebenfalls zu den Seychellen gehört, aber über 1.000 Kilometer von den Hauptinseln entfernt liegt. Mit ihren behäbigen Schritten wirken die Aldabra-Schildkröten wie aus der Zeit gefallene, lebende Fossilien, die der Mensch Ende des 19. Jahrhunderts beinahe ausgerottet hätte. Seefahrer nahmen sie damals als Proviant an Bord, um sie bei Engpässen unterwegs zu schlachten. Dadurch verringerte sich der Bestand auf unter 1.000 Exemplare. Erst als die Regierung Schutzvorschriften aufstellte, Brutplätze abschottete und den Verzehr von Schildkrötenfleisch verbot, konnte sich die Spezies erholen. Heute gibt es weltweit wieder mehr als 115.000 Aldabra-Riesenschildkröten – Tendenz steigend.