Die Hysterie um das Virus: Wir verreisen trotz Corona

Es ist schon verständlich, warum Menschen auf etwas irrational reagieren, das neu, unsichtbar und mit unbekannten Kräften ausgestattet ist – wie so ein Drache in einem Fantasyroman. Aber gerade surreale Monster muss man immer wieder relativieren. Wenn etwa vor drei Tagen bei unserer KURIER-Telefonsprechstunde mit Konsumenten- schutz-Juristin Barbara Forster eine Leserin fragt, ob sie denn trotz Corona in einem Monat von Wien nach Südafrika fliegen solle, kann man nur sagen: Südafrika ist verdammt weit von der Lombardei weg. Oder von China.

Gefährlicher als Grippe? Nein.

Ebenso relativieren muss man die medizinische Gefahr, quasi: Wie kräftig ist der Drache wirklich? Scheinbar ja nicht gefährlicher als die Influenza, wahrscheinlich sogar weniger gefährlich. Hand aufs Herz: Haben Sie sich vor einer Reise schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob am Zielort gerade eine Grippewelle herrscht?

Einige haben aber nur Angst vor einer möglichen Quarantäne, und ja, die kann einen überall treffen, wo irgendjemand plötzlich niest und irgendwas mit Italien oder China sagt. Überall. Auf Teneriffa, in Venedig, in einer Wiener Schule, in der U-Bahn, in meinem Wohnhaus.