Indirektes Leben: Ein Speisen-Fiasko, aber ganz ohne C-Wort

Aber gut, reden wir einmal über etwas anderes (wann hatten Sie zuletzt ein Gespräch, in dem das C-Wort nicht gefallen ist?): Reden wir über das Indirekte. Reden wir über unser Leben (ja, okay: über unser Leben während der C-Zeit). Reden wir über Genuss, was haben Sie zum Beispiel diese Woche gekocht? Ich gehe ja fest davon aus, dass der meistgesprochene Satz in heimischen Küchen derzeit ist: „Und wie macht man jetzt eigentlich Linsen, muss man die noch kochen?“ gefolgt von „Wie was, heute einmal ohne Fleisch?“ und „Waaaas, Brot kann man selbst machen?“

Endlich wissen wir, wie Linsen zubereitet werden

Es kommt kulinarisch derzeit zu jener Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, die immer alle so sehr gefordert haben. Da werden Packungen aus den Untiefen des Abstellraums gezerrt, auf denen so exotische Worte wie Quinoa und Couscous stehen, man weiß nicht mehr, wann man sie erstanden hat, man weiß auch gar nicht, warum. Es muss in einem dieser Momente innovationsgetriebener Leidenschaft gewesen sein, in einer dieser Minuten, in denen man spontan beschließt, sein Leben komplett zu ändern. Und nun steht man vor dem Packerl und erforscht das lukullisch Fremde.